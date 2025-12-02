В Госдуме предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

Все новости по теме: Транспортные проблемы
В Госдуме предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете на территории всей России платных парковок в жилых зонах многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», введя федеральный запрет на размещение платных парковок в жилых зонах, в том числе возле многоквартирных домов. Сейчас такой запрет может вводиться по решению регионов.

«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — отметил Миронов.

Как подчеркнул Гусев, жилые зоны — это не коммерческая инфраструктура, плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима. «Закон должен прямо защитить жителей», — сказал он.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter