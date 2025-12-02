В Госдуме предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете на территории всей России платных парковок в жилых зонах многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», введя федеральный запрет на размещение платных парковок в жилых зонах, в том числе возле многоквартирных домов. Сейчас такой запрет может вводиться по решению регионов.

«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — отметил Миронов.

Как подчеркнул Гусев, жилые зоны — это не коммерческая инфраструктура, плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима. «Закон должен прямо защитить жителей», — сказал он.