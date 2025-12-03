Погода в Калининградской области 3 декабря

Погода в Калининградской области 3 декабря

Днём в среду, 3 декабря, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде, Мамоново, Полесске, Гвардейске и Багратионовске днём +3°C, в остальных муниципалитетах области 4°С. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура весь день на уровне 2.7°C. Влажность составит до 99%, давление — 765 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в среду, 6 декабря, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −2...+2°С, днём +1...+4°С. Видимость 4-7 км. На дорогах местами гололедица», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» предупреждают: «Днем до +2...+4°C, с утра до вечера пасмурно с небольшими прояснениями, дымка и местами возможны небольшие осадки в виде мороси (особенно вечером)».

