В Госдуме предложили создать сервис доступа к записям с городских камер

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать сервис для предоставления гражданам доступа к записям городских камер. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть документ.

Депутаты отметили, что в случае ДТП или повреждения имущества гражданин, как правило, не имеет возможности получить видеозапись через единый цифровой канал самообслуживания. Однако из-за длительных процедур согласования и высокой загруженности полиции запросы часто направляются слишком поздно, когда архивные записи уже стёрты.

«Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность создания цифрового сервиса для предоставления гражданам доступа к записям с камер городского видеонаблюдения. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам Министерства проработать этот вопрос совместно с МЧС России и МВД России и представить соответствующие предложения», — указано в тексте письма.

