В доставленной в регион партии цветов впервые нашли американский табачный трипс

В партии цветов из Нидерландов впервые выявили американский табачный трипс. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Как уточнили в ведомстве, в регион была доставлена партия цветочной продукции в количестве 153 тыс. штук. При проверке в 50 нарциссах впервые обнаружили американский табачный трипс. Помимо этого, в 200 срезанных цветах различных видов (ранункулюсах, леукоспермумах и анемонах) был выявлен западный цветочный трипс. Зараженные растения отправили на уничтожение.

«Американский табачный трипс — трипс (полифаг), питающийся многими культурными и дикорастущими растениями. Основные повреждаемые культуры — арахис, томат, перец, табак, гладиолус и другие декоративные культуры, хлопок. Кроме того, этот трипс может развиваться на многочисленных видах дикорастущих и сорных растений. Основным источником распространения американского табачного трипса являются облиственные растения (побеги): посадочный материал (укорененная рассада, черенки и прочие), срезы декоративных листовые овощи (салаты), зеленные культуры, горшечные культуры», — поясняет пресс-служба.