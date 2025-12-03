Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox из-за экстремистских материалов

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox, заявив о массовом распространении на сервисе запрещенного контента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ* -тематики», — рассказали в ведомстве.

Как утверждают в РКН, мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В пресс-службе добавили, что в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

В РКН уточнили, что на ряде игровых локаций пользователи могли выступать «исполнителями террористических акций», участвовать в нападениях на школы или азартных играх. Также, по данным регулятора, фиксировались случаи домогательств к детям и попытки выманить у них интимные фото.

Роскомнадзор сообщил, что ранее неоднократно направлял администрации Roblox требования удалить запрещенные материалы, но нарушения продолжались.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.