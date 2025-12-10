Мэрия Калининграда предупреждает о поэтапных ограничениях ул. Орудийной

Мэрия Калининграда предупреждает о поэтапных ограничениях ул. Орудийной

В связи с капитальным ремонтом ул. Орудийной продолжаются поэтапные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Калининграда. Автобусы будут ходить по измененным маршрутам.

Ограничения движения введут:

— с 20 декабря 2025 года по 10 марта 2026 от дома № 57 (ориентир ул. Клубная) до ул. Васнецова;

— с 1 марта по 10 июля 2026 года от дома № 57 до ул. Краснокаменной.

Автобусы № 26 «Белорусская — Молодой гвардии» и № 94 «Автошкола — форт № 11» направят по Аэропортной, Артиллерийской, Александра Невского, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО „Мосинжиниринг“, — сообщили в мэрии. — Капитальный ремонт Орудийный, согласно контракту, запланирован в течение 2025 — 2026 годов».

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Сроки проектирования затянулись, начало ремонта было отсрочено на несколько лет и стартовало только 25 июля 2025 года. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461,462 млн рублей.
