Мэрия Калининграда предупреждает о поэтапных ограничениях ул. Орудийной

В связи с капитальным ремонтом ул. Орудийной продолжаются поэтапные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Калининграда. Автобусы будут ходить по измененным маршрутам.



Ограничения движения введут:

— с 20 декабря 2025 года по 10 марта 2026 от дома № 57 (ориентир ул. Клубная) до ул. Васнецова;

— с 1 марта по 10 июля 2026 года от дома № 57 до ул. Краснокаменной.

Автобусы № 26 «Белорусская — Молодой гвардии» и № 94 «Автошкола — форт № 11» направят по Аэропортной, Артиллерийской, Александра Невского, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО „Мосинжиниринг“, — сообщили в мэрии. — Капитальный ремонт Орудийный, согласно контракту, запланирован в течение 2025 — 2026 годов».