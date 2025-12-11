На ремонт объектов культурного наследия в Калининграде в 2026-м выделяют 3 млн

МКУ «Калининградская служба заказчика» направляет 3 млн рублей на текущий ремонт 78 объектов культурного наследия в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Способ определения подрядчика — запрос котировок в электронной форме. Заявки на участие принимают до 17 декабря, итоги подведут 19 декабря.

В перечне ОКН, которые необходимо отремонтировать, указаны 78 объектов, в том числе монумент «Мать-Россия», братские могилы советских воинов, мемориальные комплексы, бюсты и памятные знаки.

Подрядчик должен выровнять штукатурку стен, облицовать их гранитными плитами, заделать трещины, уложить на тротуарах брусчатку, отремонтировать буквы на памятных эпитафиях и выполнить другие работы.

В марте 2025 года на уход за объектами культурного наследия в Калининграде выделили 4 млн рублей.