На капремонт Центра культуры и досуга в Черняховске выделили 70 млн рублей

В Черняховске на капитальный ремонт Центра культуры и досуга на улице Ленина, 17 планируют направить более 70 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Заказчиком выступает администрация Черняховского муниципального округа. Полный объем финансового обеспечения — 70,17 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Проект капитального ремонта Центра культуры и досуга в Черняховске ранее прошел государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано 23 октября 2025 года.

По информации с сайта «Культура.рф», сейчас в центре действуют 19 клубных формирований, в которых занимается более 700 участников. Десять коллективов удостоены почетных званий «народный» и «образцовый». Они также подтверждают свой высокий уровень на областных, всероссийских и международных конкурсах.