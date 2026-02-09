Аналитика: калининградцы в среднем держат на вкладах около 0,5 млн рублей

Средний объём вкладов жителей Калининградской области приблизился к 477,8 тыс. рублей, за год показатель вырос на 19,6%. На 1 января 2025-го средний объём вкладов калининградцев составлял 399 тыс. рублей, следует из инфографики РИА Новости.

В рейтинге регионов по объёму вкладов населения на 1 января 2026 года Калининградская область заняла 13-е место. Список возглавили Москва (1,8 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,04 млн руб.). На последних местах — Дагестан (61,6 тыс. руб.), Чечня (31,5 тыс.) и Ингушетия (26,4 тыс.). Участие в исследовании не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения Калининградской области были на уровне 60,6 тысяч рублей в месяц, что составляет 104,5% к показателю аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей больше результата третьего квартала прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.