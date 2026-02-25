Власти закрыли станцию перегрузки отходов у замка Нойхаузен

Власти закрыли станцию перегрузки отходов у замка Нойхаузен
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
В Гурьевске на улице Заречной закрыли станцию перегрузки твердых коммунальных отходов, которая находилась в непосредственной близости от двух главных достопримечательностей города: кирхи и замка Нойхаузен. О том, что отходы со станции вывезли, и техника там больше не появляется, «Новому Калининграду» еще в январе сообщили местные жители. В феврале эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства области.

«Станция перегрузки отходов на Заречной закрылась с 1 января 2026 года. На данный момент отходы, которые образуются на территории Гурьевского района, едут напрямую на полигон», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

Напомним, что в начале июня на неприятное соседство со станцией перегрузки ТКО «Новому Калининграду» пожаловались жители улицы Заречной. Они рассказали о сильном запахе коммунальных отходов, регулярных набегах крыс и отсутствии реакции на жалобы от местных властей.

Площадка, как выяснилось, относилась к ведомству муниципального бюджетного учреждения «Дело». В июне министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова сообщала о планах переноса площадки, однако уточнила, что у властей есть сложности с альтернативным местом для перегрузки отходов.

