Заморозки накануне потепления: погода в Калининградской области 25 февраля

В среду, 25 февраля, в Калининградской области ожидается самый холодный день текущей недели, после которого синоптики прогнозируют стабильное потепление.

По сведениям Гидрометцентра России, в Калининграде будет облачно, без осадков и около нуля градусов по Цельсию. Ветер обещают северный, слабый (около 2 м/с), а давление повышенное — около 768 мм ртутного столба. В ночь на четверг столбик термометра может опуститься до −6°С, ветер сменится южным, а давление повысится до 771 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 25 февраля незначительные заморозки. По его данным, температура в Калининграде не поднимется выше −1°С. Такая же дневная температура ожидается в Полесске, Мамоново, Багратионовске и Гвардейске. На побережье будет всего на градус теплее, а на востоке области около −2°С. Ночью по области в среднем будет около −5°С. Осадков ни днём, ни ночью не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет отметки −1,6°С, днём потеплеет до −0,7°С, а вечером похолодает до −4°С. Влажность будет на уровне 100%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС предупредили, что 25 февраля по Калининградской области будет облачно с прояснениями, а ветер — переменных направлений (3-5 м/с). «Температура воздуха ночью 0...-5°C, по востоку области до −9°C, днём −4...+1°C. Видимость 4-7 км. На дорогах снежный накат, гололедица. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются», — отмечают в ведомстве.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие сутки наш регион окажется под влиянием антициклона: в темное время суток будет морозно, ночью по области пройдут локальные снежные заряды, а днем при прояснениях воздух прогреется до слабого плюса — на улице будет комфортно. «Утром — облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днем по области −1...+2°C, в Калининграде, на западе региона и у побережья — переменная облачность (до +1...+2°C), на остальной части региона облачно с прояснениями (-1...+1°C), без существенных осадков. Вечером похолодает до −5...-8°C по области (местами до −9...-10°C). Ветер ночью и утром преимущественно северный/северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), у побережья в порывах до 10-12 м/с, днем ветер переменный на северо-восточный/восточный, вечером на восточный/юго-восточный, слабый (1-5 м/с). Атмосферное давление будет подниматься с 766 до 771 мм рт.ст.», — сообщают метеоэксперты.

Также администраторы паблика предупреждают, что в течение суток ожидается гололедица, а ночью местами снежный накат.