В Калининграде в конференц-комплексе неокампуса БФУ завершают остекление

В здании конференц-комплекса, который строится на базе кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде, завершается установка светопрозрачных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«Общая площадь здания конференц-комплекса составляет более 3,8 тыс. кв. метров. Он предназначен для проведения научных конференций, собраний, педагогических советов, семинаров и др. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы и устройство фасадов, а также уже завершается установка светопрозрачных конструкций. Ранее специалисты завершили устройство кровли здания», — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян. Завершить основные строительно-монтажные работы в здании конференц-комплекса планируется до конца 2026 года.

В корпусе появятся универсальный актовый зал с эстрадой на 1008 мест и два конференц-зала на 100 мест каждый. Для загрузки и хранения сценического и мультимедийного оборудования предусмотрены специальные помещения. Кроме того, в здании разместят буфет на 50 посадочных мест.

Помимо этого, до конца 2026 года планируется завершить строительство оставшихся трех зданий кампуса: корпуса «Биомед» и учебных корпусов Института высоких технологий и Высшей школы философии. Сейчас общий процент готовности кампуса «Кантиана» площадью свыше 109 тыс. кв. метров составляет более 80%.

Напомним, что неокампус БФУ им. Канта — один из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Предполагается, что комплекс в Калининграде объединит шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом и рекреационными зонами.

В мае 2024 года были введены в эксплуатацию первые два объекта кампуса «Кантиана»: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо».

В начале ноября 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». Заселять студентов в первое общежитие кампуса начали в декабре 2025 года.

В конце января 2026 года состоялось торжественное открытие двух общежитий университета, в котором по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. В двух зданиях смогут проживать почти 2,5 тыс. студентов. Для них в каждом блоке предусмотрены вай-фай подключение и IP-телефония, столовая на 360 посадочных мест, тренажерный зал, прачечная, места для хранения велосипедов, медпункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности.

Техническая готовность кампуса в июне 2025-го составляла 61%, в сентябре — 71%. Территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планировалось до конца 2025-го. Строительная готовность корпуса «Биомед» в январе 2026 года составляла 70%.