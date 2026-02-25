Музей из Гурьевского района купил декорации фильма «Чужой город»

Декорации фильма «Чужой город» (16+), съемки которого проходили на территории бывшей психиатрической больницы Алленберг (Знаменск Гвардейского района Калининградской области) зимой 2026 года, выкупил владелец музея «Старь» Иван Зверев. О своем приобретении он сообщил «Новому Калининграду».

«Я у них весь реквизит, который был там (булочные всякие, витрины, части интерьера, фонтан, колеса), я все это купил, — сообщил Зверев. — Теперь буду экспонировать все это в своем музее в Низовье».

Предприниматель уточнил, что купил почти все, «кроме одной витрины», цена на которую ему показалась завышенной.

«Мне её предлагают купить, но уже просят, конечно, не киношную цену», — добавил он.

Зверев также рассказал, что вывески и витрины он планирует разместить на заднем дворе музея и рядом с входной группой, где у него сейчас стоит ретротехника.

Напомним, что съемки фильма Сергея Попова «Чужой город», посвященного послевоенному Кёнигсбергу, проходили не только на окраине Знаменска, но и в вилле Порр (находится под Балтийском), в бастионе Астрономическом, в казарме Кронпринц, в черняховском замке Инстербург, в доме мельника в Озерске и в других локациях региона.