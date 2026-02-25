Калининградская IT-компания заключила соглашение с бизнес-партнером из Индонезии

Все новости по теме: Бизнес

В рамках реверсной бизнес-миссии из Индонезии было заключено соглашение между индонезийской компании PT. Terre Tech Nusantara и калининградской группой компаний «Воксис», которая является инвестором ряда проектов в ОЭЗ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Пока недружественные правительства заняты очередным пакетом санкций, мы выстраиваем нормальное деловое сотрудничество с другими странами. Организовали уже вторую в этом году бизнес-миссию. К нам приехали руководители трёх ИТ-компаний из Индонезии, чтобы познакомиться с успехами нашего калининградского бизнеса, обменяться опытом и наметить совместные проекты в сетевой безопасности, ИИ. Это возможность выйти, на мой взгляд, на очень ёмкий рынок Юго-Восточной Азии», — прокомментировал соглашение губернатор Алексей Беспрозванных.

Фото: пресс-служба правительства области

Как добавил глава региона в своем телеграм-канале, индонезийскую компанию заинтересовали услуги, которые «калининградское предприятие может дать». К ним относятся телефония, чат-боты, речевые боты и голосовые роботы.

«На межгосударственном уровне ещё в прошлом году были поставлены серьёзные задачи по развитию стратегического партнёрства и расширению связей по самым разным направлениям, прежде всего в торговле и экономике двух стран, — отметил Беспрозванных. — Бизнес-миссии — часть мер поддержки предпринимателей-экспортёров от Центра „Мой бизнес“. Видим высокий интерес. Будем, конечно, продолжать и масштабировать».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter