Калининградская IT-компания заключила соглашение с бизнес-партнером из Индонезии

В рамках реверсной бизнес-миссии из Индонезии было заключено соглашение между индонезийской компании PT. Terre Tech Nusantara и калининградской группой компаний «Воксис», которая является инвестором ряда проектов в ОЭЗ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Пока недружественные правительства заняты очередным пакетом санкций, мы выстраиваем нормальное деловое сотрудничество с другими странами. Организовали уже вторую в этом году бизнес-миссию. К нам приехали руководители трёх ИТ-компаний из Индонезии, чтобы познакомиться с успехами нашего калининградского бизнеса, обменяться опытом и наметить совместные проекты в сетевой безопасности, ИИ. Это возможность выйти, на мой взгляд, на очень ёмкий рынок Юго-Восточной Азии», — прокомментировал соглашение губернатор Алексей Беспрозванных.

Фото: пресс-служба правительства области

Как добавил глава региона в своем телеграм-канале, индонезийскую компанию заинтересовали услуги, которые «калининградское предприятие может дать». К ним относятся телефония, чат-боты, речевые боты и голосовые роботы.

«На межгосударственном уровне ещё в прошлом году были поставлены серьёзные задачи по развитию стратегического партнёрства и расширению связей по самым разным направлениям, прежде всего в торговле и экономике двух стран, — отметил Беспрозванных. — Бизнес-миссии — часть мер поддержки предпринимателей-экспортёров от Центра „Мой бизнес“. Видим высокий интерес. Будем, конечно, продолжать и масштабировать».