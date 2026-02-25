Власти Калининграда сообщили о возобновлении дорожных работ после морозов (фото)

Власти Калининграда сообщили о возобновлении дорожных работ после морозов (фото)
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Работы на дорожных объектах Калининграда возобновляют после морозов и снегопадов. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«На Тихоокеанской в микрорайоне А. Космодемьянского установлена новая силовая подстанция, на этой неделе ведётся переустройство высоковольтной линии и подготовительные работы для устройства дождевой канализации. Дорожники вернулись также на строительство Благовещенской и на капитальный ремонт Орудийной, где продолжили прокладку сетей и подготовку к асфальтированию», — говорится в сообщении.

Работа на «самом большом объекте Калининграда», будущем автомобильном мосту через Преголю, не прекращалась, по словам Дятловой, и в самые сильные морозы. Здесь продолжали армирование и сборку пролётов, а также стапеля для надвижки, бетонирование стенки опоры и заполнение противовесов на опоре башни.

«Только в самые сильные морозы ненадолго останавливали устранение аварийных дефектов. Как только температура позволила использовать холодный асфальт, после расчистки, осушения и подготовки мест повреждений дорожники оперативно ликвидируют выбоины по десяткам адресов во всех районах города», — добавила сити-менеджер.

После схода снега власти обещают провести весенний мониторинг состояния дорог, чтобы составить план текущих ремонтов на ближайшие месяцы.


