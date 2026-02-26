Микрокредитную компанию из Ростова оштрафовали за незаконное общение с калининградкой

Калининградские приставы привлекли к административной ответственности микрокредитную организацию из Ростова за нарушение закона, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

24-летняя калининградка оформила микрозайм, а спустя время девушке и её родителям начали поступать сообщения с требованием вернуть долг. При этом семью вводили в заблуждение, угрожая передать материалы в суд. Также представители МКК пытались заставить должницу перейти на мошеннический интернет-ресурс, чтобы погасить задолженность.

За защитой своих прав гражданка обратилась к приставам, которые возбудили дело об административном правонарушении. Было проведено расследование, по результатам которого микрокредитную организацию признали виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение кредитором правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Представители МКК обжаловали постановление службы судебных приставов, однако суд оставил его без изменения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter