«Цветы, коты и ты»: в Калининграде анонсировали «самую весеннюю выставку»

В пятницу, 6 марта, в Калининградском музее изобразительных искусств открывается новая выставка «Формула любви: цветы, коты и ты» (0+). В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура мастеров второй половины XX века и начала 2000-х гг. из коллекции Музея, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

«„Формула любви: цветы, коты и ты“ — самая весенняя выставка города, гимн теплу, нежности и красоте. Это попытка „вычислить формулу“ самого прекрасного и вдохновляющего чувства в человеческой жизни, размышление о глубоких, но светлых чувствах, о том, что любовь не имеет единого выражения, а может быть яркой или нежной, как весенние цветы, уютной, как домашний кот. „Цветы, коты, и ты“ — это также портрет города весной и обращение к каждому зрителю, узнающему себя в распахнутом окне, остывающему в кружке кофе и черепичных крышах», — говорится в анонсе.

«Среди работ — натюрморты М.В. Шкубер, Э.М Белютина, М.А. Тагиева, цветочные композиции Н.В. Матвеевой, городской пейзаж Л.В. Тамбовцевой, линогравюра М.Г. Агеева, разнообразные коты из серии иллюстраций В.А. Дмитрюка и экслибрисов А. Кота», — уточняют организаторы.

Выставка «Формула любви: цветы, коты и ты» (0+) работает с 6 марта по 19 апреля. Стоимость билетов: стандартный — 250 рублей, студенческий — 200 рублей, школьный, пенсионный — 150 рублей.

