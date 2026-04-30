Антивандальная мангальная зона в Калининграде пострадала от вандалов (фото)

Зона для барбекю на берегу Калининградского залива пострадала от вандалов. В числе прочего они унесли с собой мангалы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Спасибо за сигнал нашим подписчикам, поиском воров двух мангалов теперь займутся правоохранительные органы. Если кто-либо знает негодяев, которые совершили данное преступление, большая просьба сообщить об этом», — говорится в сообщении.

Новые мангалы власти обещают установить летом, когда перестанет действовать особый противопожарный режим.

«Ещё раз напоминаем, что любые костры в городе до 31 мая запрещены», — добавили в пресс-службе.

Мангальную зону на берегу Калининградского залива обустроили в декабре 2024 года. «Оборудование, конечно, максимально антивандальное, но просьба к жителям беречь муниципальное имущество лишней не будет в любом случае», — отмечали тогда в пресс-службе.