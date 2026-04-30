Калининградстат рассказал, сколько детей из других регионов прилетели на отдых в лагеря

В 2025 году 288 детей из других регионов приехали на отдых в детские лагеря Калининградской области. Такие данные приводит Калининградстат.

В лагерях отдыхали 188 детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 83 — из Москвы и Подмосковья, 23 — из Курской области. Ещё один ребёнок приехал из Республики Карелия.

По данным Калининградстата, в прошлом году в лагерях отдохнули 47 840 человек, 52,1% из которых — девочки. 31,2% детей отдыхали полностью или частично за счёт родителей или законных представителей.

Продажа путёвок в детские загородные лагеря и центры на 2026 год стартовала 11 апреля. В этом году стоимость путёвок вновь выросла, следует из информации, размещенной горвластями. Так, в 2024 году путевка в «Юность» стоила 37 800 руб., в 2025 году — 46 095 руб., в 2026 году — 49 665 руб.

Два года подряд, в 2024-м и 2025-м, жители областного центра сообщали, что в момент старта продаж в сервисе бронирования фиксировались сбои в работе. В администрации Калининграда заявляли, что «при подаче заявления необходимо подождать обработки вашего запроса сервером, не обновляя страницу». В начале марта министр образования Светлана Трусенева пообещала, что в 2026 году сервис бронирования путевок в детские загородные лагеря будет работать без технических сбоев.

Самое читаемое:

