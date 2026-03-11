В Калининградской области намерены провести бесплатные приемы детских онкологов

В Калининградской области намерены провести бесплатные приемы детских онкологов

В марте в Калининградскую область приедут федеральные специалисты по детской онкологии, которые проведут бесплатные приемы. Об этом сообщает благотворительный фонд «Верю в чудо».

Приемы будут проходить в трех городах области. В Светлогорске их проведут 23 марта, в Калининграде — 24 марта, а в Зеленоградске — 26 марта. Их будут вести главный внештатный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и челюстно-лицевой хирург, детский онколог, главный врач клиники «ОстМедКонсалт» Максим Батманов.

«Если у вас есть вопросы или тревоги по поводу здоровья ребёнка — не откладывайте консультацию. Иногда своевременный визит к специалисту помогает снять страхи, а иногда — вовремя заметить», — отметили в фонде.

Зарегистрироваться на прием можно по ссылке. Как подчеркнули в фонде, все, кто прошёл регистрацию, обязательно попадут на приём. Расписание и вся организационная информация будут направлены за 3–4 дня до приезда врачей.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

