Директор ЕСОО: мы не готовы принимать строительные отходы и порубочные остатки

Директор ЕСОО: мы не готовы принимать строительные отходы и порубочные остатки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

«Единая система обращения с отходами» пока не готова принимать строительные отходы и порубочные остатки. О том, что оборудованием площадок накопления для этого вида отходов должны заниматься муниципалитеты, в среду, 11 марта, сообщил директор ЕСОО Виталий Руткаускас на заседании комитета по экологии и природопользованию в Калининградской Торгово-промышленной палате. При этом Руткаускас не смог ответить, сколько таких площадок необходимо, так как расчеты еще не производились.

«Сейчас у нас есть площадки накопления только для ТКО. Определенные организации и предприятия сейчас готовятся к тому, чтобы создавать свои площадки для накопления строительных отходов, — пояснил директор ЕСОО. — Это будет их личная экономическая и тарифицированная деятельность, где они будут принимать строительные отходы платно».

Принимаемые отходы, как добавил Руткаускас, владельцы площадок будут перерабатывать во вторичное сырье самостоятельно.

Напомним, что с ноября 2025 года в Калининграде нарушителей, выбрасывающих строительные отходы в контейнеры ТКО, стали вычислять при помощи камер видеонаблюдения. В минприроды тогда же предупредили, что за несанкционированное складирование отходов предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц это штраф от 10 000 рублей, а для юридических лиц — до 120 000 рублей.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter