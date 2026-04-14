Ветрено и почти по-настоящему тепло: погода в Калининградской области 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, в Калининградской области днем будет довольно тепло, но с утра, в вечернее и особенно в ночное время температура по-прежнему будет довольно низкой. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается до +15°С (ночью температура может опуститься до +6°С), юго-восточный ветер 5 м/с и повышенное давление — 767 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер успокоится до 3 м/с и сменит направление на восточное.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает днём 14 апреля переменную облачность без осадков, восточный ветер 8-13 м/с (местами до 15 м/с) и +13...+18°С в течение дня. Чем дальше на восток области, тем более теплый воздух обещают синоптики. На побережье по-прежнему будет чуть прохладнее — ожидать, что там разогреет сверх +13°С, не стоит.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник в Калининграде с утра ожидается безоблачная погода, которая к вечеру сменится облачной. Утром температура воздуха достигнет отметки +4,8°С, днём потеплеет до +14°С, а вечером воздух остынет до +11,7°С. Влажность будет на уровне 62%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС обещают 14 апреля переменную облачность без осадков.

«Ветер восточный, юго-восточный днём 9-14 м/с. Температура воздуха днём +12...+17°С. Видимость 4-7 км. Опасные метеорологические явления не прогнозируются», — уточняют в МЧС.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник на восходе прогреет до +4°C, а к полудню — до +9...+13°C. В течение дня будет малооблачно/переменная облачность.

«Днем в Калининграде и области до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +11...+14°C, малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков (в восточной части региона местами не исключены небольшие кратковременные дожди). Вечером похолодает от +9...+12°С на закате до +6...+9°С к полуночи, переменная облачность/облачно с прояснениями», — добавляют метеоэксперты.

В паблике обращают внимание и на ветер. В течение суток он будет преимущественно юго-восточный и восточный: утром и вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с), днем умеренный (4-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 768 до 766 мм рт.ст.