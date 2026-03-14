МЧС: наибольшее число палов травы происходит в трех районах области

Три района Калининградской области традиционно «лидируют» по числу палов травы. Это Черняховский, Полесский и Правдинский районы. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре ТАСС Калининград рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Андрей Власов.

«Если брать статистику прошлого года, всего было больше 800 палов сухой растительности зарегистрированных, и 20% — это относится к землям сельхозначения. А по территориям традиционно это большие районы, такие как Черняховский, Полесский, Правдинский. Вот это основные, так скажем, районы, в которых по количеству происходит больше всего балов. Конечно, и в других районах происходит, но вот здесь наибольшее количество было».

Власов напомнил, что «траву не то что не нужно сжигать, её категорически запрещено законодательством сжигать, и за это предусмотрена административная ответственность». По его мнению, проблема в том, что траву не убирают, хотя по закону владельцы и арендаторы земельных участков должны это делать, «чтобы она не превратилась в сухую и в последующем её никто не смог поджечь или она не смогла загореться по каким-либо иным причинам».