Из программы льготных авиаперелетов для Калининграда исключили Сочи и Мурманск

В 2026 году перечень субсидируемых направлений для Калининграда сократился: из программы исключили рейсы в Сочи и Мурманск. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Из семи маршрутов остается только пять. Убрали Сочи за ненадобностью, потому что мы туда не летаем и не долетаем и не полетим в ближайшее время, и убрали Мурманск», — сказал он. Оставшиеся направления и список авиакомпаний — участников программы субсидирования — сохранились без изменений.

Также Корытный сообщил, что в этом году пассажиропоток на субсидируемых авиамаршрутах в России может увеличиться примерно на 4,5 млн человек за счет продажи льготных билетов по 443 авиамаршрутам — на 22 больше, чем годом ранее.

По его словам, федеральные власти планируют дополнительно направить около 24,6 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок. Калининградская область продолжит участвовать в программе льготных перелетов, действующей в рамках постановления правительства РФ № 215.