Из программы льготных авиаперелетов для Калининграда исключили Сочи и Мурманск

Все новости по теме: Авиаперевозки
В 2026 году перечень субсидируемых направлений для Калининграда сократился: из программы исключили рейсы в Сочи и Мурманск. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Из семи маршрутов остается только пять. Убрали Сочи за ненадобностью, потому что мы туда не летаем и не долетаем и не полетим в ближайшее время, и убрали Мурманск», — сказал он. Оставшиеся направления и список авиакомпаний — участников программы субсидирования — сохранились без изменений.

Также Корытный сообщил, что в этом году пассажиропоток на субсидируемых авиамаршрутах в России может увеличиться примерно на 4,5 млн человек за счет продажи льготных билетов по 443 авиамаршрутам — на 22 больше, чем годом ранее.

По его словам, федеральные власти планируют дополнительно направить около 24,6 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок. Калининградская область продолжит участвовать в программе льготных перелетов, действующей в рамках постановления правительства РФ № 215.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

