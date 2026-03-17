Аэропорт Храброво рассчитывает открыть 29 прямых направлений в 2026 году

Аэропорт Храброво рассчитывает открыть 29 прямых направлений в 2026 году

В 2026 году из Калининграда планируется выполнение рейсов по 29 прямым направлениям. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты.

«[В этом году] мы планируем, что у нас будет 29 прямых направлений из Калининграда. Из них 24 — внутренние воздушные линии и пять международных. 22 прямых региональных направления — это в обход Москвы и Санкт-Петербурга. Это тоже рекордная цифра, потому что никогда такого количества прямых направлений не было, их было чуть меньше. Добавилось еще два, которые мы никогда не летали — Сыктывкар и Тюмень», — сказал Корытный.

Основные федеральные маршруты сохранят высокую частоту полетов. По словам главы аэропорта, в Москву планируется выполнять от 27 до 30 рейсов ежедневно, а в Санкт-Петербург — до 20 рейсов в сутки с учетом всех аэропортов московского авиаузла.

Он также отметил, что состав авиаперевозчиков в целом останется прежним, за исключением двух иностранных компаний, заявивших новые международные программы — Турция и Армения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter