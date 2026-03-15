Корытный в возобновлении прямых перелетов в Турцию: до конца не уверен

Запуск прямых рейсов из Калининграда в Турцию пока остается неопределенным, несмотря на планы авиакомпаний начать полеты в летнем сезоне. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты.

По его словам, говорить о фактическом возобновлении авиасообщения можно будет только после выполнения первых рейсов. «Честно скажу, до конца не уверен, пока не полетит первый рейс», — отметил Корытный.

Он напомнил, что ранее попытки запуска турецкого направления уже предпринимались, однако рейсы отменялись.

«Потому что у нас уже были прецеденты, когда буквально накануне выполнения программы включались определённые политические рычаги, которые не позволяли своевременно стартануть и выполнить программу», — пояснил он.

Помимо Турции, в 2026 году аэропорт рассчитывает на запуск нового международного направления — в Ереван. Армянская авиакомпания «Ширак Авиа» планирует выполнять рейсы раз в неделю с 22 апреля.

«Есть надежда, что полетят. Они тоже открыли продажу и подписали все договоры», — добавил Корытный.

В декабре прошлого года сообщалось о планах возобновления прямых перелетов в Турцию с конца апреля до середины ноября 2026 года. Предполагалось, что полеты могут выполняться на регулярной основе.

Весной 2024 года аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждал, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену прямых рейсов из Калининграда в Анталью. Их заменили стыковочными.

Напомним, в начале марта пресс-служба Храброво сообщила об открытии прямого авиасообщения с Ереваном. Рейсы планируется выполнять с апреля до 24 сентября по четвергам.