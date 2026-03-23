В области обновлены суточные рекорды максимальной температуры

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В понедельник, 23 марта, в Калининградской области были обновлены суточные рекорды максимальной температуры. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До +16,1°С прогрелся воздух на метеостанции Калининграда (Низовье), в Железнодорожном и Советске уже по данным на 14 часов обновлены суточные рекорды максимальной температуры. А вот прохладнее всего сегодня на западном побережье: в Балтийске в 14 часов было всего +9,7°С», — говорится в сообщении.

При этом «греться» жителям области осталось, по данным синоптиков, ещё два дня. Во вторник и среду температура будет подниматься до +13...+15°С, а вот далее воздух вряд ли прогреется выше +10...+12°С.

В начале апреля Калининградская область и вовсе может стать единственным регионом России от Европейской части до Западной Сибири, где будет наблюдаться затяжная отрицательная температурная аномалия (холодная погода), которая охватит преимущественно западную, центральную и южную Европу, в то время как на востоке ожидаются выносы тепла.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

