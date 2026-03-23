В области обновлены суточные рекорды максимальной температуры

В понедельник, 23 марта, в Калининградской области были обновлены суточные рекорды максимальной температуры. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До +16,1°С прогрелся воздух на метеостанции Калининграда (Низовье), в Железнодорожном и Советске уже по данным на 14 часов обновлены суточные рекорды максимальной температуры. А вот прохладнее всего сегодня на западном побережье: в Балтийске в 14 часов было всего +9,7°С», — говорится в сообщении.

При этом «греться» жителям области осталось, по данным синоптиков, ещё два дня. Во вторник и среду температура будет подниматься до +13...+15°С, а вот далее воздух вряд ли прогреется выше +10...+12°С.

В начале апреля Калининградская область и вовсе может стать единственным регионом России от Европейской части до Западной Сибири, где будет наблюдаться затяжная отрицательная температурная аномалия (холодная погода), которая охватит преимущественно западную, центральную и южную Европу, в то время как на востоке ожидаются выносы тепла.