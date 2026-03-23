Займы в микрофинансовых организациях разрешили погасить маткапиталом

Средства маткапитала теперь можно использовать на погашение займов и процентов по ним, взятых в микрокредитных компаниях для приобретения или строительства жилья. Условие — МФО должна полностью принадлежать субъекту РФ или быть им учреждённой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Парламентская газета».

Помимо этого, в документе уточняется вид земельного участка для строительства или реконструкции жилого дома за счёт средств материнского капитала. Его можно возводить на землях, которые предназначены для личного садоводства.

«У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению — именно для улучшения жилищных условий семьи с ребёнком», — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Размер материнского капитала в текущем году увеличили: на первого ребёнка — почти до 729 тыс. рублей, на второго и последующих детей — до 963,2 тыс. рублей.