В Зеленоградске планируют установить шлагбаум у привокзальной площади

Власти Зеленоградского округа планируют установить шлагбаум у привокзальной площади. Злободневную тему в очередной раз подняли общественники на встрече с представителями администрации, пишет муниципальная газета «Волна».

«Активисты спросили, как в этом месте будет решаться проблема парковки личных автомобилей. Автовокзал — болевая точка в плане безопасности дорожного движения, о которой активисты регулярно говорят на встречах в администрации округа. На привокзальной площади, которую для стоянки под запрещающими знаками облюбовали водители такси и частники, нередко не остаётся места для манёвра автобусов: машины создают помехи движению пассажирского транспорта, безопасной посадке и высадке пассажиров», — рассказали в издании.

Как сообщили в администрации, на привокзальной площади запланирована установка шлагбаума с интеллектуальной системой контролируемого доступа. Работы планируют начать после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации. Местные власти рассчитывают, что шлагбаум может появиться уже к курортному сезону.

Самое читаемое:

[x]
