Мэрия о введении проездных: пока не определен механизм компенсации перевозчикам

В Калининграде специалисты продолжают работать над экономической и технической сторонами введения проездных билет. При этом, как сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», механизм компенсации перевозчикам пока еще не определен.

По словам специалистов комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, проездной билет «со стороны пассажира — авансирование поездок, со стороны перевозчика — определённый дисконт». Покрыть разницу между фактической стоимостью проезда и стоимостью проезда по месячной или квартальной скидке должны либо перевозчики, либо муниципалитет из бюджета города, однако механизм такой компенсации еще не определён.

Напомним, что в июне 2025 года в администрации говорили, что ввести проездной/пересадочный тариф в рамках модернизации маршрутной сети планируется в течение 2025-2026 годов. Летом прошлого года экономисты уже работали над механизмом такой формы оплаты. Как отметила глава администрации Елена Дятлова в январе 2026 года, основанием для введения пересадочного тарифа должны стать экономические расчёты.

