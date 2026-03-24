Мэрия отказала в проведении митинга за права граждан «из-за уборки территории»

Администрация Калининграда отказала организаторам в согласовании митинга в защиту прав жителей (18+), который планировалось провести 4 апреля в сквере у памятного знака «Землякам-космонавтам», поскольку там планируются работы по очистке территории. Как сообщила «Новому Калининграду» организатор акции Татьяна Батыршина, общественники согласны на перенос мероприятия в другое место.

Батыршина 19 марта подала в мэрию уведомление о проведении публичного мероприятия — митинга «За сильную и единую Россию, соблюдение законов и прав граждан в каждом регионе: за защиту прав и интересов жителей Калининградской области, сохранение природы и благоприятной окружающей среды, исторической среды и архитектурного облика, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, ответственную градостроительную политику и достойное качество коммунальных услуг по разумным тарифам». Предполагаемое количество участников — до 100 человек.

По словам активистки, 24 марта из администрации округа ей пришел отказ. В нём говорится, что «в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов культурного наследия в городе Калининграде 04.04.2026 МКУ „Калининградская служба заказчика“ будут организованы работы по очистке территории у Памятного знака „Землякам-космонавтам“, расположенного на проспекте Мира в городе Калининграде, с целью подготовки к празднованию Дня космонавтики 12.04.2026». При этом организатору мероприятия предлагается «изменить дату или место проведения публичного мероприятия путем подачи нового уведомления».

«Формально такая отписка отказом не является, но если рассматривать её как предложение об изменении места, то оно направлено в нарушение сроков (уведомление подано 19.03.2026, ответ получен 24.03.2026 в 10.48) и не содержит конкретных предложений по изменению места или времени проведения публичного мероприятия, как того требует федеральное законодательство», — обратила внимание Батыршина. — Более того, администрация требует подачи нового уведомления, что противоречит законодательству«.

Калининградка направила на имя главы администрации Елены Дятловой обращение, в котором сообщила, что согласна на перенос мероприятия в другие места: площадь им. Маршала Василевского, сквер у Дома искусств.

Напомним, что Татьяна Батыршина была организатором митинга против застройки зеленых зон, который прошел в сквере у памятника «Землякам-космонавтам» 9 января. Итогом собрания стала резолюция, в которой был перечислен ряд требований. В их числе проведение всестороннего расследования факта уничтожения десятков деревьев на улице Тихоокеанской в Калининграде и правовая оценка законности изменения территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:126, ранее относившегося к зелёной зоне. В марте жительница Калининграда рассказала, что Росреестр подтвердил информацию о том, что на земельном участке на ул. Тихоокеанской вместо спортбазы для «Автотор-Арены» построили гостиницу.