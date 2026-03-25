Горвласти рассказали о планах на новый ФОК в Московском районе Калининграда

В Калининграде на окраине парка имени Юрия Гагарина горвласти планируют построить новый спортивный объект, однако к его проектированию город сможет приступить лишь после завершения работ по двум другим спорткомплексам. Об этом во вторник, 24 марта, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Когда мы в Генплане красим территорию, это значит, что мы её зарезервировали под спортивный объект. Понятно, что пока не проектируем. Почему? Потому что в работе сейчас два спортивных объекта. Мы вышли уже с экспертизы по Центру прогресса бокса и сейчас зашли в экспертизу по Центру художественной и спортивной гимнастики (это парк Южный). Пока мы не запустим данные объекты, проектировать в стол нецелесообразно», — пояснила чиновница.

Елена Дятлова напомнила, что еще одна территория под ФОК зарезервирована в микрорайоне Чкаловск. Эта территория была получена от Минобороны и имеет адрес ул. Докука, 33.
[x]
