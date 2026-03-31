БФУ имени Канта вошел топы национальных рейтингов трудоустройства выпускников

БФУ вошел в топы рейтингов Минтруда по трудоустройству выпускников. В них включены данные 1,2 млн выпускников, из которых 496 тыс. получили высшее образования, а 698 тыс.— среднее профессиональное образование. Об этом сообщается на странице калининградского вуза в MAX.

Рейтинги сформированы по 52 укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки высшего образования и разбиты на две группы по уровням образования: «бакалавриат и специалитет», а также «магистратура и ординатура».

Лучшие результаты по программам высшего образования БФУ им. И. Канта продемонстрировал по следующим укрупненным группам: биологические науки (магистратура/ординатура) — 3-е место; химия (магистратура/ординатура) — 4-е место; физическая культура и спорт (магистратура/ординатура) — 7-е место; философия, этика и религиоведение, (магистратура/ординатура) — 9-е место; математика и механика (бакалавриат/специалитет) — 10-е место

Всего БФУ имени Канта представлен в 47 позициях в 25 укрупненных группах специальностей и направлений подготовки высшего образования. Университет также присутствует в рейтинге выпускников среднего профессионального образования в приоритетной отрасли экономики «Клиническая и профилактическая медицина».