В минэкономики прогнозируют снижение числа резидентов ОЭЗ из числа IT-компаний

После вступления в силу с 1 апреля 2026 года законодательства, изменяющего ситуацию с льготами для новых резидентов ОЭЗ, возможно снижение проектов с небольшим объемом инвестиций. Такой прогноз дала первый заместитель заместитель министра экономического развития промышленности и торговли Калининградской области Анастасия Абрамова на мартовском заседании комитета по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты.

«У нас с вами в законе прописаны пониженные объёмы инвестиций для определённых сфер деятельности — есть проекты с заявленным объёмом инвестиций 1 млн руб., 10 млн руб. Очевидно, что таких проектов, скорее всего, не станет», — сказала Абрамова, отвечая на вопросы участников заседания по поводу перспектив для резидентов ОЭЗ после вступления в силу новых поправок.

Абрамова обратила внимание, что при сравнении соотношение объёма инвестиций и льгот, в льготах учитывается и пониженный тариф страховых взносов. «Те же, например, компании в сфере IT — у них значительное число сотрудников с определёнными заработными платами. Очевидно, они „съедят“ этот миллион очень быстро», — отметила она.

Замминистра спрогнозировала, что «таких проектов будет немного». «А для проектов, которые связаны со строительством объектов, у которых объёмы инвестиций по несколько миллиардов — для них, наверное, ничего страшного не случится», — отметила Анастасия Абрамова.

Напомним, ранее она сообщила, что Особую экономическую зону в Калининградской области ожидает новая эпоха в связи с поправками, принятыми в Налоговый кодекс в феврале 2026 года.