Соцфонд: часть пенсионеров получит пенсии за май досрочно

Часть российских пенсионеров получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Соцфонда.

«В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — говорится в сообщении. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1 по 4 мая.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Средства поступят автоматически — никаких заявлений о досрочной выплате подавать не придется. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет, рассказали в пресс-службе.

«Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику» — сообщили в ведомстве. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты, говорится в сообщении.

Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2-3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая, рассказали в Соцфонде.