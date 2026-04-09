Соцфонд: часть пенсионеров получит пенсии за май досрочно

Все новости по теме: Социальные проблемы
Часть российских пенсионеров получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Соцфонда.

«В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — говорится в сообщении. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1 по 4 мая.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Средства поступят автоматически — никаких заявлений о досрочной выплате подавать не придется. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет, рассказали в пресс-службе.

«Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику» — сообщили в ведомстве. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты, говорится в сообщении.

Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2-3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая, рассказали в Соцфонде.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

