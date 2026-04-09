В России намерены удвоить число оснований для выдворения мигрантов

Совет Госдумы 13 апреля приступит к рассмотрению законопроекта, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из РФ за ряд правонарушений. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«В понедельник Совет Государственной думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан. <...> Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, — с 22 статей КоАП до 43», — написал Володин в своем канале в Max.

Законопроект был внесен Правительством РФ в марте. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ предусматривает, что сразу в нескольких статьях кодекса появятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ.

Законопроектом также предлагается повысить штрафы за отдельные правонарушения. Наказания будут ужесточены в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, въезда в страну и режима пребывания, а также незаконные работу иностранцев в России и прием мигрантов на работу.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — отметил Володин. Он добавил, что с 2024 года Госдумой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из них 18 инициированы депутатами. «Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», — заключил председатель Госдумы.