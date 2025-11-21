Горвласти объявили новые торги на установку въездного знака «Калининград»

Горвласти повторно объявили торги на установку нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, работы подешевели на 727 тыс. руб.

В первый раз торги проводились 8 октября, стоимость контракта составляла 39,802 млн руб. В документации к новым торгам начальная стоимость работ снижена до 39,075 млн руб. Сооружение высотой 25,2 метра должно состоять из трёх высоких стел, совместно образующих форму якоря, и одиннадцати малых стел с буквами, имеющих форму куба. Стелы должны иметь металлический каркас и обшивку из окрашенных фиброцементных плит. Заявки на участие принимаются с 11 ноября по 1 декабря. Подрядчика планируют определить 3 декабря.

На работы отводится 170 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 35.

Впервые власти искали подрядчика для установки въездного знака в октябре. Тогда на участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям.

Напомним, стоимость установки нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки на Зеленоградск выросла за десять месяцев почти на треть. Это следует из изменений, внесённых в постановление горадминистрации об осуществлении капитальных вложений в объект.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. А. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект было опубликовано на сайте горадминистрации в декабре 2024 года. Тогда же проект получил положительное заключение госэкспертизы. В сентябре 2025 года была проведена повторная экспертиза.