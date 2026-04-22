Центр высоких медицинских технологий в пос. Родники возглавил Виктор Цой

Виктор Цой. Фото: сообщество медучреждения «ВКонтакте»
Новым главным врачом федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России в пос. Родники стал Виктор Цой. Как говорится в сообществе медучреждения «ВКонтакте», соответствующий приказ подписал 16 апреля 2026 г. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Замминистра Евгений Камкин, представляя коллективу руководителя, отметил, что «новый этап развития Центра сопряжен с сохранением преемственности власти», поскольку Виктор Цой со дня открытия учреждения работал заместителем главного врача по хирургии, Центр строился и развивался при его непосредственном участии.

Виктору Цою 53 года, он родился в городе Горнозаводске Сахалинской области. В 1996 г. окончил Амурскую государственную медицинскую академию. Работал сосудистым хирургом в Сахалинской областной больнице, с 2004 года — кардиохирургом в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (МАПО). В 2012 году был приглашен в команду построенного в Калининграде федерального кардиоцентра.

Как отмечается в сообщении, бывший главврач Юрий Шнейдер продолжит операционную деятельность, также будет курировать научное направление работы Центра.

[x]
