На Калининградской железной дороге с 1 мая вводят летнее расписание электричек

С 1 мая на Калининградской железной дороге начнет действовать летний график движения пригородных поездов. Как сообщили в пригородной пассажирской компании, на курортных направлениях дополнительно назначается 43 рейса.

На зеленоградском направлении по рабочим дням будет курсировать 34 электропоезда «Ласточка», по выходным и праздничным — до 48. В ежедневное расписание добавлены поезда с отправлением с Южного вокзала в 09:05, 11:36, 13:37, 14:42 и 15:40, из Зеленоградска — в 09:50, 13:48, 14:32, 16:33 и 18:09. В выходные и праздники дополнительно назначены рейсы из Калининграда в 09:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14 и 21:00, обратно — в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

На светлогорском направлении «Ласточки» будут выполнять по 39 рейсов в будние дни и 38 — в выходные. В ежедневное обращение введены поезда с отправлением с Южного вокзала в 09:00, с Северного вокзала — в 10:40 и 15:43, обратно из Светлогорска — в 10:36, 14:16 и 16:18. По выходным и праздничным дням дополнительные поезда будут отправляться с Северного вокзала в 12:37 и 14:41, с Южного — в 20:23, из Светлогорска — в 11:14, 13:16 и 21:43. Кроме того, на ежедневный режим переведены поезда с отправлением с Северного вокзала в 17:17, с Южного — в 19:20, из Светлогорска — в 19:33 и 20:36.

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом по рабочим дням будет курсировать 12 поездов, по выходным и праздникам — 11. Дополнительно ежедневно назначены рейсы из Зеленоградска в 15:34 и из Пионерского Курорта в 17:28.

На балтийском направлении вводятся дополнительные рельсовые автобусы: отправление с Южного вокзала запланировано на 09:48 и 11:30, из Балтийска — на 13:10, 14:30 и 19:05. «Дачные» поезда, отправляющиеся из Калининграда в 08:10 и 13:05, а также из Балтийска в 09:51 и 16:20, с мая будут курсировать ежедневно.

В компании отмечают, что переход на летнее расписание связан с традиционным увеличением пассажиропотока в сторону морских курортов. Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте перевозчика и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».