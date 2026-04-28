Горвласти: для оплаты муниципальных парковок можно воспользоваться макс-ботом

«Городская служба автопарковок» запустила макс-бот для оплаты услуг. QR-коды на информационных стойках перед шлагбаумом теперь ведут на его скачивание. Б этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как уточняется в сообщении, Телеграм-бот пока тоже работает. Рассчитаться за автостоянку также можно банковской картой или через мобильное приложение «КейПарк».

Как напомнили горвласти, тарификация на муниципальных парковках поминутная. До 15 минут плата не взимается. На парковках около социальных объектов бесплатно автомобиль может находиться до 20 минут, при этом для посетителей соцобъектов* бесплатна вся парковочная сессия. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. На всех муниципальных парковках можно без оплаты оставлять машину на ночь после 19 часов, а также в выходные и праздники.

Адреса парковок:

*ул. Гайдара

ул. Юношеская

*ул. Черняховского

*ул. Согласия, 48

ул. Октябрьская, 6

ул. Житомирская, 30

Ленинский пр-т, 155

*Пл. Победы, 4 (МФЦ)*

Пр-кт Московский, 50 (ББЦ)

Пр-кт Московский, 93-97

ул. Железнодорожная (Почта)

ул. Железнодорожная (Вокзал)

ул. Генерал-лейтенанта Озерова

ул. Октябрьская (мост Медовый)

ул. Пролетарская (пр-д Озерный)

ул. Согласия, 39 (ДС «Янтарный»)