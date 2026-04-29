На участке Приморского кольца к Янтарному начали укладку верхнего слоя асфальта

На Приморском кольце в Калининградской области стартовал один из завершающих этапов строительства — укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на участке между подъездами к Светлогорску и Янтарному, сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

Речь идет о первом этапе строительства протяженностью 12,44 км. Участок включает три разноуровневые развязки, пять путепроводов и мост. По данным подрядчика, с началом дорожно-строительного сезона в апреле здесь приступили к укладке финального слоя покрытия.

«Укладка верхнего слоя покрытия — это финишная прямая строительных работ. До этого выполнены все работы по подготовке основания: устройство дренажных систем, устройство насыпи земляного полотна, укладка и уплотнение слоёв дорожной одежды из песка, щебня, а также уложены нижние слои асфальтобетона. После укладки нам останется нанести разметку, установить дорожные знаки и закончить благоустройство полосы отвода объекта, далее дорогу можно будет открывать для движения», — отметил руководитель строительного управления компании по Калининградской области Олег Надеждин.

По его словам, завершить работы на этом участке планируется к осени 2026 года. Общий срок реализации следующих этапов проекта — до 2028 года.

В рамках VII и IX очередей строительства Приморского кольца предусмотрено создание нового участка трассы протяженностью 35,44 км — от развязки Калининград — Светлогорск до Переславского — Круглово с подъездами к Янтарному и Донскому. Дорога будет четырехполосной и рассчитанной на скорость до 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года готовность 12-километрового участка достигала около 90%.

В марте министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что подрядчик готов завершить работы на VII и IX очередях Приморского кольца раньше срока. «От Светлогорска дорога идёт в сторону Янтарного до Поваровки. Сейчас этот этап реализуется. Срок завершения этого этапа стоит по плану до 2029 года, но есть все возможности завершить его раньше. Поэтому сейчас решаем вопрос с федеральным бюджетом о том, чтобы те деньги, которые запланированы до 2029 года, чтобы их можно было сдвинуть, условно говоря, „влево“. Подрядчик готов выполнить эти работы быстрее», — сказал тогда Рольбинов.