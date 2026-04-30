В России утвердили обновлённый ГОСТ для вейпов

В России утвердили обновлённый ГОСТ для вейпов, который устанавливает срок годности, ограничивает объём жидкости и вводит запрет на использование вымышленных героев в оформлении упаковки. Также документ закрепляет правила нанесения на упаковку вейпов предупреждающих надписей о вреде здоровью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева («Единая Россия»).

«Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это ещё один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодёжи. Именно продавцы вейпов часто манипулируют детьми, размещая там фрукты или мультгероев. На упаковке и в дизайне самих вейпов нельзя будет использовать не только анимационных, но и вымышленных героев. И сами устройства изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков», — сказал Метелев.

По его словам, вводятся ограничения по объёму жидкости: «для картриджей — не более 2 мл, для одноразовых электронных систем — не более 10 мл, для флаконов для заправки — не более 30 мл». Максимальный срок годности установлен в два года. Депутат отметил, что также впервые на уровне стандарта установлены требования к предупреждающим надписям. «Они должны размещаться на передней стороне упаковки и занимать не менее 30% её площади», — добавил он.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу полностью запретить продажу вейпов на территории России. В конце октября 2025 года Комитет Госдумы по охране здоровья предложил предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на её продажу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

