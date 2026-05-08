Суд оставил под домашним арестом директора нацпарка «Куршская коса» Калину

Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«Постановлением Ленинградского районного суда от 7 мая 2026 года продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с сохранением ранее установленных судом ограничений до 13 июля 2026 года в отношении К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (2 эпизода). <...> Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточняется в сообщении.

Напомним, по данным следствия, в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина со своим знакомым и неустановленными лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев, чтобы построить глэмпинг для туристов. В результате национальному парку причинён экологический вред и материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму 12 799 075 рублей.

Анатолия Калину задержали 14 января, а 15-го — предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.