Планы по строительству школы в Зеленоградске отодвигают на 2033 год

Строительство корпуса средней общеобразовательной школы Зеленоградска отложили на более поздний срок. Это следует из проекта поправок в госпрограмму Калининградской области «Образование», опубликованного на сайте правительства области. Ранее отмечалось, что возведение учебного заведения можно ожидать не ранее 2030 года.

Строительство нового корпуса входит в перечень объектов образования, планируемых к участию в следующих отборах на получение средств федерального бюджета. В проекте поправок отмечается, что срок строительства школы — 2033-2036 годы. Стоимость строительства прежняя — 2,24 млрд руб. В прежней версии программы сроки возведения объекта были 2029-2030 годы.

В проекте поправок в перечень наряду с зеленоградском школой входит еще семь объектов. Строительство нового корпуса на 1008 мест «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой в пос. Большое Исаково запланированы на 2027-2029 годы (в текущей версии — на 2026-2027 годы).

На 2029-2030 годы запланированы: строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской на 225 мест в Калининграде и детсада по Пражскому бульвару в Гурьевске на 225 мест. На 2031-2032 годы: строительство детского образовательно-оздоровительного центра с круглогодичным пребыванием в Светлогорске на Калининградском проспекте на 375 мест, учебно-производственного корпуса Гусевского политехникума на 100 мест и студенческого общежития на 500 мест, детсада в Немане на 350 мест.

В августе 2024 г. прокуратура обратилась в суд Зеленоградского района с иском о бездействии местной администрации в вопросе строительства образовательного учреждения. По данным надзорного органа, еще в 2020 г. был сформирован участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске, завершить строительство планировалось в 2025 году. Но школа так и не была построена. При этом, под данным прокуратуры в округе есть проблема переполненности учебных заведений общеобразовательной школы города и гимназии «Вектор».

Как сообщал «Новый Калининград», суд тогда отказал прокуратуре в иске. Одной из причин этого стала информация о том, что еще в феврале 2022 г. правительство региона утвердило госпрограмму «Образование», в соответствии с которой строительство нового корпуса для общеобразовательной школы Зеленоградска на 1100 мест было перенесено на 2029-2030 гг. с софинансированием на то время в сумме 1 млрд 785 млн рублей.

В декабре 2025 года глава Зеленоградского муниципального округа Александр Китаев говорил, что строить школы в Зеленоградске и Холмогоровке власти не планируют как минимум до 2030 года.

