Проект капремонта общежития педагогического колледжа не прошёл экспертизу

Проект капремонта общежития педагогического колледжа не прошёл экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
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Экспертиза отклонила проект капитального ремонта здания общежития № 2 педагогического колледжа в Черняховске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планировали выполнить по адресу: ул. Суворова, д. 4. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Стройгарантпроект» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Отрицательное заключение получено 17 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

В феврале 2026 года экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа № 1 на ул. Пионерской, 12. В июне образовательное учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса № 3 на ул. Пионерской, 10/1А, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Основной объём необходимых работ связан с утеплением фасада. Кроме того, проект предусматривает устройство водосточной системы, а также ремонт отмостки, крылец, входа в подвал, приямков и балконов. К работам необходимо было приступить с даты подписания контракта, а завершить их — к 15 августа 2026 года.

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