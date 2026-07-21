Кадровый резерв региона планируют обучить «ментальному фитнесу»

Все новости по теме: Госзакупки
Кадровый резерв региона планируют обучить «ментальному фитнесу»

Правительство региона заказывает оказание услуг по профессиональному обучению лиц, включённых в резерв управленческих кадров Калининградской области, по программе повышения квалификации «Ментальный фитнес и психоэмоциональная устойчивость на государственной службе». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 27 июля. Итоги аукциона планируют подвести 28 июля. Максимальная цена контракта — 99 999,9 руб. Исполнить его необходимо до 30 октября 2026 года. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 1 октября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

Обучение одного сотрудника обойдётся в 6 666,6 руб. Предполагается, что квалификацию повысят 15 человек. Указанный объём программы — не менее 36 академических часов. Форма обучения — дистанционная, в том числе с помощью мобильных устройств. Формат обучения должен позволять слушателям проходить модули без отрыва от исполнения служебных обязанностей. Допускается включение в программу до двух вебинаров. Результаты оказанных услуг необходимо будет сдать в управление государственной службы и кадровой работы правительства Калининградской области.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter