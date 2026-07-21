Кадровый резерв региона планируют обучить «ментальному фитнесу»

Правительство региона заказывает оказание услуг по профессиональному обучению лиц, включённых в резерв управленческих кадров Калининградской области, по программе повышения квалификации «Ментальный фитнес и психоэмоциональная устойчивость на государственной службе». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 27 июля. Итоги аукциона планируют подвести 28 июля. Максимальная цена контракта — 99 999,9 руб. Исполнить его необходимо до 30 октября 2026 года. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 1 октября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

Обучение одного сотрудника обойдётся в 6 666,6 руб. Предполагается, что квалификацию повысят 15 человек. Указанный объём программы — не менее 36 академических часов. Форма обучения — дистанционная, в том числе с помощью мобильных устройств. Формат обучения должен позволять слушателям проходить модули без отрыва от исполнения служебных обязанностей. Допускается включение в программу до двух вебинаров. Результаты оказанных услуг необходимо будет сдать в управление государственной службы и кадровой работы правительства Калининградской области.