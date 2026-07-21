Ганчьжоу, Танжер, Москва: с какими городами «делился опытом» глава Калининграда

Глава Калининграда Олег Аминов в течение минувшего полугода совершил несколько поездок за бюджетный счет, в ходе которых, как сам он уверяет, Калининграду удалось наладить сотрудничество и установить крепкие межмуниципальные связи. На запрос «Нового Калининграда» Аминов ответил, что в течение 2026 года он успел несколько раз съездить в Москву, а также совершил заграничные командировки в Китай и Марокко.

Все поездки, как уточнил Аминов, были осуществлены «в рамках реализации своих полномочий по осуществлению международных и внешнеэкономических связей».

Вместе со своим заместителем он посетил Ганчьжоу (провинция Цзянси, Китайская Народная Республика) «в целях подписания Соглашения о сотрудничестве городского округа „Город Калининград“ и города Ганчьжоу».

В город Танжер (королевство Марокко) Аминов поехал на Всемирный конгресс организации «Объединенные города и местные власти», а в Москву — на III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России».

«Результатами участия в перечисленных мероприятиях является установление и дальнейшее развитие международных и межмуниципальных связей городского округа „Город Калининград“, обмен опытом в сфере развития механизмов участия жителей в городском планировании, развития и благоустройства территорий, 2 внедрения цифровых платформ в различные сферы жизни», — заявил Аминов.

Аминов добавил, что муниципальные служащие городского Совета депутатов Калининграда в 2026 году также выезжали в служебные командировки в Москву для участия в мероприятиях в рамках проведения Форума местного и общественного самоуправления «Роль местных сообществ в единой системе публичной власти» с целью обмена опытом по тематике мероприятия, а также в целях повышения квалификации (всего в 2026 году были две такие командировки).

Отметим, что в своих социальных сетях подробностями заграничных поездок Олег Аминов не делился.