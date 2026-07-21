У лесопарка в Отрадном разрешили построить гостиничный комплекс на 125 номеров

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию нежилого здания на ул. Токарева в Светлогорске под 5-этажный гостиничный комплекс. Его получило ООО «Артиллерист» 2 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство комплекса запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020011:4, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 2 595 кв. м, а стоимость по кадастру — 10,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 2 июля 2034 года.

ООО «Артиллерист» зарегистрировано на ул. Эпроновской в Калининграде. Генеральным директором и учредителем выступает глава холдинга «КалининградСтройИнвест» Павел Макаров. Основной вид деятельности фирмы — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Проект рассматривали на градсовете в январе 2025 года, сообщает портал «Rugrad». Отдыхающим будет доступно 45 одноместных и 80 двухместных номеров, а также паркинг на 27 машиномест. Собственник намерен получить для отеля 5-звездочный статус.

На первом этаже гостиницы планировали расположить холл, ресторан, лобби-бар, лифтовую группу и конференц-зал. Подвальную часть займет парковка и технические помещения. В нижней стилобатной части здания появится SPA-зона — двухуровневое пространство с бассейном, процедурными и массажными кабинетами, фитнес-залом.