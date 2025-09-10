Региональный УФСИН предложил бизнесу рабсилу с зарплатой размером в МРОТ

Руководитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Дмитрий Пестов призвал бизнес привлекать к работе заключенных, которые отбывают сроки на территории региона. Как сообщил Пестов на заседании комитетов Калининградской ТПП во вторник, труд одного заключенного будет обходиться предпринимателям в 38-39 тысяч руб. в месяц.

Пестов рассказал, что исправительные учреждения области располагают производственными мощностями по металлообработке, деревообработке, швейному производству, производству стройматериалов и т.п.. Кроме того, в подразделениях уголовно-исправительной системы области имеются свободные площади — 2300 квадратных метров, которые оснащены энергоснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и безвозмездно могут передаваться бизнесу.

«Соответственно, предоставляем рабочую силу с заработной платой — минимальным размером оплаты труда. И вам не нужно думать, где вы найдете работников и так далее. После получения авансирования они у нас продолжают работу, а не уходят в так называемый «длительный отдых», — сказал руководитель УФСИН, обращаясь к членам Калининградской торгово-промышленной палаты. Пестов добавил, что системе нужно «строительство бизнеса в исправительных учреждениях», поскольку работой должны быть обеспечены те заключенные, которые «находятся за колючей проволокой».

«Заработная плата 22 440 руб., это минимальная размер оплаты труда. „На круг“ один осужденный обходится где-то в 38−39 тысяч рублей. То есть это все расходы — вы перечисляете эту сумму в учреждение, всё остальное — на нас», — сказал Пестов.

Ранее Дмитрий Пестов заявил, что заключенные обязаны трудиться, чтобы «выйти в общество ресоциализированными».

