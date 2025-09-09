«Безопасный город» и шкуры норки: что пытались вывезти из Калининграда в августе (фото)

Все новости по теме: Таможня
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

В августе пассажиры, убывающие авиатранспортом из Калининградской области, пытались вывезти в личном багаже несколько партий товаров не для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

При помощи рентгенотехники сотрудники таможенного поста в аэропорту «Храброво» обнаружили 66 цельных выделанных шкур норки, 8 датчиков давления, предназначенных для нефтяного оборудования, 480 единиц стоматологического материала, 120 флаконов с эфирными маслами, 110 ювелирных изделий с янтарём, 43 пары очков, 22 шт. наручных часов, 10 телефонов Apple, а также 35 кг оборудования охраны «Безопасный город». Всего за минувший месяц было вынесено 73 решения о неотнесении содержимого багажа к товарам для личного пользования.

Вывоз товаров для личного пользования с территории Особой экономической зоны в Калининградской области на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза допускается в пределах установленных норм, напомнили в таможне.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter