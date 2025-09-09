«Безопасный город» и шкуры норки: что пытались вывезти из Калининграда в августе (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

В августе пассажиры, убывающие авиатранспортом из Калининградской области, пытались вывезти в личном багаже несколько партий товаров не для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

При помощи рентгенотехники сотрудники таможенного поста в аэропорту «Храброво» обнаружили 66 цельных выделанных шкур норки, 8 датчиков давления, предназначенных для нефтяного оборудования, 480 единиц стоматологического материала, 120 флаконов с эфирными маслами, 110 ювелирных изделий с янтарём, 43 пары очков, 22 шт. наручных часов, 10 телефонов Apple, а также 35 кг оборудования охраны «Безопасный город». Всего за минувший месяц было вынесено 73 решения о неотнесении содержимого багажа к товарам для личного пользования.

Вывоз товаров для личного пользования с территории Особой экономической зоны в Калининградской области на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза допускается в пределах установленных норм, напомнили в таможне.